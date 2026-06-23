España

Estado de las reservas del agua en los embalses españoles hoy lunes 22 de junio

El Boletín Hidrológico Peninsular ha publicado la situación de los embalses de agua en España

Guardar
Google icon
La situación de los embalses de agua en España (EFE)
La situación de los embalses de agua en España (EFE)

El nivel de agua almacenada en los embalses de España se sitúa en un 81,49 % de su capacidad, de acuerdo con la más reciente actualización del Boletín Hidrológico Peninsular, publicado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco).

La información oficial señala que el almacenamiento de agua bajó en comparación con los últimos siete días.

España cuenta con una red de embalses que juega un papel estratégico en la regulación y almacenamiento del agua, por lo que su constante monitoreo es importante debido al impacto de este recurso desde la vida cotidiana hasta en todo tipo de industrias.

PUBLICIDAD

Evolución del agua embalsada en España

Fecha: lunes 22 de junio de 2026.

Capacidad: 56.043 hm3.

Total de agua embalsada: 45.672 hm3.

Porcentaje de agua embalsada: 81,49 %.

Variación de hace una semana: -482 hm3.

Variación porcentual semanal: -0,86 %.

Agua embalsada registrada hace un año: 42.410 hm3.

Porcentaje de agua embalsada hace un año: 75,67 %.

Así están los embalses en España

La capacidad del agua bajó en comparación con la última semana (Europa Press)
La capacidad del agua bajó en comparación con la última semana (Europa Press)

Andalucía: 84,04%.

Aragón: 84,42%.

Asturias: 87,06%.

C. Valenciana: 56,44%.

Cantabria P. Vasco La Rioja: 88,16%.

Castilla-La Mancha: 69,16%.

Cataluña: 91,69%.

Comunidad de Castilla y León: 86,86%.

Extremadura: 82,00%.

Galicia: 82,05%.

Murcia: 33,11%.

Navarra: 83,42%.

Tips para ahorrar agua

Independientemente de la capacidad en los embalses en España, siempre se debe ser responsable con su uso. Por ello, el Miteco publicó una serie de tips para ahorrar agua desde los hogares.

PUBLICIDAD

Antes de dormir anote la cifra que marca el contador de agua y al despertar, antes de cualquier consumo, volver a leerlo. Si la cifra del contador ha cambiado, es posible que exista alguna fuga.

Otra de las fugas silenciosas es a través del inodoro, para descubrir si existe alguna se puede teñir el agua de la caja con algún tinte inofensivo lo que facilitara si hay algun desperdicio de agua.

El goteo aparentemente inocuo de un grifo puede suponer, a la larga, pérdidas de agua muy significativas de alrededor de 30 litros cada día. Si detectas una gotera de este tipo, lo mejor es arreglarla lo antes posible.

Si vas a ausentarte de tu vivienda durante unos días y no tienes instalado ningún sistema de riego automático, es mejor cerrar la llave de paso del agua. Así se evitan pérdidas de agua por pequeñas fugas o inundaciones por roturas imprevistas.

Temas Relacionados

Nivel de embalses en España hoyReserva de agua en España hoyÚltimas actualizacionesEmbalses EspañaEmbalses España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Kira Miró reivindica su acento canario en ‘La Revuelta’: “Actuar en canario sin ser Kira me costó. Quiero hacer una intepretación que se me entienda”

La intérprete de Gran Canaria estrena el próximo 1 de julio la serie ‘Olivia’ en Disney+, donde vuelve a dar vida después de 25 años a una mujer canaria

Kira Miró reivindica su acento canario en ‘La Revuelta’: “Actuar en canario sin ser Kira me costó. Quiero hacer una intepretación que se me entienda”

Cuánto cuesta mantener una piscina este verano: el gasto puede superar los 1.200 euros al año

Agua, luz, productos químicos y limpieza marcan la factura básica, pero las reparaciones, la climatización o los servicios externos pueden elevar mucho más el desembolso

Cuánto cuesta mantener una piscina este verano: el gasto puede superar los 1.200 euros al año

Nicolás de Dinamarca habla por primera vez de la decisión de su abuela, la reina Margarita, que le hizo perder su título: “Nunca es agradable”

El nieto de la exmonarca danesa cuenta en un documental por primera vez cómo vivió la pérdida de su título de príncipe

Nicolás de Dinamarca habla por primera vez de la decisión de su abuela, la reina Margarita, que le hizo perder su título: “Nunca es agradable”

El color de toldo que mejor protege contra el calor todo el verano y ayuda a reducir la sensación térmica hasta 10 grados

Ante esta ola de calor es primordial saber aprovechar y conocer la tela y el tono que mejor viene para tu casa

El color de toldo que mejor protege contra el calor todo el verano y ayuda a reducir la sensación térmica hasta 10 grados

Vídeo resumen y goles: Argelia se impone en un partido igualado a Jordania y deja a los asiáticos fuera de su primer Mundial

El equipo norteafricano se disputará con Austria el segundo puesto de un grupo donde Argentina ha asegurado la primera plaza

Vídeo resumen y goles: Argelia se impone en un partido igualado a Jordania y deja a los asiáticos fuera de su primer Mundial
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Qué hacer por San Juan cuando estás lejos de la costa: mantener los rituales, saltas el fuego o las olas

Qué hacer por San Juan cuando estás lejos de la costa: mantener los rituales, saltas el fuego o las olas

Ábalos podría pasar al menos 12 años en prisión: “Lo habitual es que antes haya disfrutado de permisos y hecho un buen uso de ellos”

La otra causa de Aldama: liderar una trama que defraudó 182,5 millones en IVA y que transfirió 74 millones “de procedencia delictiva” a Portugal, China y Colombia

El abogado de Ábalos cataloga la sentencia del exministro de “extrema” y apuesta por el recurso ante el Tribunal Constitucional

Aldama amenaza a Pedro Sánchez con “ir a la cárcel” y se pone como ejemplo de colaboración con la Justicia

ECONOMÍA

Cuánto cuesta mantener una piscina este verano: el gasto puede superar los 1.200 euros al año

Cuánto cuesta mantener una piscina este verano: el gasto puede superar los 1.200 euros al año

Los compradores de vivienda se endeudan más: el importe de las hipotecas sube un 13,7% en un año, hasta los 173.331 € de media

Qué hay detrás del uso de 2.400 millones de fondos europeos en pensiones y por qué ha abierto un choque entre Gobierno y oposición

Cómo combatir el calor y ahorrar en la factura de la luz en verano: “El ventilador mueve aire, pero el aire acondicionado baja la temperatura”

El subsidio de desempleo para mayores de 52 años se ha triplicado en 20 años y costará casi 18.000 millones a la Seguridad Social hasta 2030

DEPORTES

Vídeo resumen y goles: Argelia se impone en un partido igualado a Jordania y deja a los asiáticos fuera de su primer Mundial

Vídeo resumen y goles: Argelia se impone en un partido igualado a Jordania y deja a los asiáticos fuera de su primer Mundial

Ghana se encomienda a un hechicero para frenar a Kane e intentar ganar a Inglaterra en su segundo partido en el Mundial

Noruega-Senegal, en vídeo: Haaland dispara el pleno de la selección nórdica, en comparación con la senegalesa, al borde de la eliminación

Irak-Francia, en vídeo: el primer partido aplazado por tormenta eléctrica acaba con la clasificación de los galos y el doblete de Mbappé

Se suspende el partido del Mundial 2026 entre Francia e Irak por tormenta eléctrica, tras un gol de Mbappé