El texto siempre está vivo, incluso cuando se trabaja con los actores ellos aportan mucho desde el momento exacto en el cual empiezan a pensar como sus personajes. En toda esta vorágine hay un solo elemento del cual estamos seguros durante todo el proceso: nos jugamos por mostrar lo que no se vio y quizás pudo haber sido de esa forma. Y la puesta en escena del texto siempre se pensó desde una mirada moderna, no respetando al máximo la temporalidad, sino que lo intentamos contar desde el hoy, por eso el espectador se encuentra envuelto en un "nuevo" mundo, con hechos históricos conocidos, como Yom Kippur, entre otros no tan conocidos, como el entorno más cercano de Golda y sus influencias, y claro está que todo ese engranaje invita a la reflexión.