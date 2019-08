Así, Petróleo es una obra de un grupo que viene del teatro independiente, creada en el teatro público y que ahora está en el teatro "comercial". La llegada de este tipo de obras a las grandes salas de la calle Corrientes (Petróleo no es la única) podría empezar a desdibujar la idea de que aquel teatro es el "comercial" porque no son obras que hayan sido producidas con ese objetivo. A nosotras, lejos de sentir que llegamos a alguna parte, o que traicionamos alguna cosa, nos alegra que estas categorías, que a veces son rígidas y no permiten permeabilidad de un lado a otro, se vuelvan más porosas. Y dejar de pensar que en las grandes salas solo se muestran espectáculos diseñados para ser rentables (muchas veces con textos de autores extranjeros) y que cualquier propuesta más experimental está condenada a hacerse a pequeña escala.