-Es importante por varios puntos. Por un lado, por la situación actual, donde hay una disputa por tierras de mucha riqueza natural que eran antiguamente lugares donde habitaron desde hace miles de años los mapuches y otros pueblos originarios. Por otro lado, Calfucurá fue el principal líder mapuche al este de la cordillera y es importante rescatar su figura porque además todo el linaje Curá estuvo muy vinculado con quienes pelearon por la independencia, no sólo argentina, sino también chilena. Traen en sí una relación con el hombre blanco fuerte, digamos, que se daba no sólo por el intercambio de mercaderías, también por tráfico de ganado que eran acuerdos entre militares, estancieros y caciques. Al controlar las Salinas Grandes, la sal la necesitaban para las curtiembres, también para mantener la carne y el tasajo que se usaba para alimentar a los esclavos del Perú. Del mismo modo, con esa sal se construyó la Iglesia de Luján, la Catedral Metropolitana de Buenos Aires. El valor que tenía la sal… era como el oro. Entonces, retomando, dada la situación conflictiva que hay en la actualidad respecto al reclamo de tierras y al reconocimiento de derechos de vivir con dignidad en tierra fértil y no en lugares aislados y encerrados, repensar a Calfucurá es también repensar la relación entre los pueblos originarios y el hombre blanco, la civilización occidental que llegó después. Y ver cómo esa relación puede enriquecernos.