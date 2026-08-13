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Esta es la millonada que donaron los empresarios de Colombia para las víctimas del terremoto de magnitud 7,4

La articulación de compañías, fundaciones y el Gobierno permite llegar a comunidades afectadas con alimentos, insumos médicos y materiales para la recuperación de los ciudadanos y sus territorios

El presidente de la ANDI, Bruce Mac Master, advirtió que un arancel del 30 % afectaría a sectores clave de la industria colombiana- crédito (Colprensa-Catalina Olaya/IA)
El gremio de los empresarios de unió en pro de los damnificados por el terremoto - crédito Catalina Olaya / Colprensa - Imagen Ilustrativa Infobae
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Las donaciones para víctimas del terremoto del 10 de agosto de 2026 que contó con una magnitud de 7,4 continúan aumentando. Por parte del empresariado colombiano, el apoyo económico ya suma $15.047.135.183, según informó la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) durante el 11.° Congreso Empresarial Colombiano en Cartagena.

Los empresarios colombianos han donado millones para atender a las víctimas del terremoto. Y es que parte de la ayuda, articulada por la Andi, incluye recursos monetarios, alimentos, agua embotellada, bebidas, millones de raciones, apoyo a través de bancos de alimentos y medicamentos, además de un banco de materiales para la reconstrucción coordinado con el Gobierno nacional en cabeza de Abelardo de la Espriella, que se posesionó en el cargo el 7 de agosto, días antes de la tragedia.

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La campaña fue anunciada desde el miércoles 12 de agosto, dos días después de que el sismo de grandes proporciones sacudiera al país. La jornada arrancó con un aporte inicial de $2.000 millones, equivalente al 50% de las inscripciones al encuentro empresarial.

El presidente de la Andi, Bruce Mac Master, pidió que el apoyo no se limite a mensajes a través de las redes sociales: “La solidaridad no puede ser solamente una expresión de condolencia (...) tenemos que convertir esta solidaridad en acción”, afirmó durante el congreso.

La prioridad es atender a las víctimas de la tragedia - crédito Sergio Acero/REUTERS
La prioridad es atender a las víctimas de la tragedia - crédito Sergio Acero/REUTERS

Cómo se está canalizando la ayuda empresarial

Entre las empresas mencionadas figuran Serfinanzas, Fundación Olímpica, Grupo Alpina, Alquería y Productos Ramo. El reporte señala la participación de decenas de compañías, sin precisar cuántas.

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En alimentación, la ayuda se articula con los 24 bancos de alimentos del país. Mac Master agregó que el Banco de Alimentos de Pereira también sufrió daños durante la emergencia y necesitará apoyo para mantener su operación.

Por su parte, el sector privado también canaliza aportes a través del Banco de Medicamentos. A eso se suman entregas de agua embotellada, bebidas y millones de raciones para las personas afectadas.

La Andi también recordó que trabaja con fundaciones y con los equipos de la primera dama y de la esposa del vicepresidente para coordinar la distribución de las ayudas.

Esa red busca llevar los recursos a las comunidades damnificadas lo más pronto posible para amortiguar un poco el dolor de aquellos que lo perdieron todo en medio de una de las tragedias más complejas que ha vivido el territorio nacional en la última década, de acuerdo con información revelada por el Servicio Geológico Colombiano (SGC).

Bruce Mac Master, presidente de la Andi, inauguró el Congreso Empresarial Colombiano y dijo que "renemos que demostrar que cuando Colombia se enfrenta a la adversidad, la historia empresarial está presente para ayudar" - crédito Andi
Bruce Mac Master, presidente de la Andi, continúa mostrando el dinero recaudado durante el Congreso Empresarial Colombiano - crédito Andi

El plan de reconstrucción del país con materiales donados

Mac Master anunció la creación de un banco de materiales para la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto. La iniciativa contempla donaciones en especie de empresas productoras de acero, cemento, ladrillos, tejas, sanitarios y porcelanato.

La distribución de esos insumos se coordinará con el Gobierno nacional. El objetivo es que los materiales lleguen a las comunidades damnificadas como parte de la recuperación y reconstrucción de sus pueblos, teniendo en cuenta que muchas estructuras quedaron completamente destruidas.

Los equipos de rescate trabajan en los lugares afectados mientras siguen movilizando ayudas - crédito Sergio Acero/REUTERS
Los equipos de rescate trabajan en los lugares afectados mientras siguen movilizando ayudas - crédito Sergio Acero/REUTERS

El llamado a una respuesta coordinada y sostenida

Mac Master también se refirió al departamento del Chocó y sostuvo que la región arrastra un problema estructural: “Colombia tiene una deuda con Chocó que es una deuda muy grande”, afirmó.

Sobre la emergencia económica anunciada por el Gobierno nacional, dijo que ese mecanismo es un instrumento constitucional excepcional para responder a una calamidad extraordinaria. También señaló que el sector empresarial mantiene comunicación con las autoridades.

El directivo planteó que la atención a los damnificados y la recuperación de las zonas afectadas exigirán un esfuerzo compartido entre Estado, empresas y organizaciones de apoyo. La respuesta a la emergencia, agregó, requiere coordinación entre instituciones y sector privado.

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