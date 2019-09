Como una profecía autocumplida, en ese viaje a La Vegas, bajo las luces atemporales del casino del Río All Suite, mientras el corazón se me salía por la boca en cada ronda, tomé la decisión. No importó que me eliminaran en una mano con la que todavía sueño. Porque al volver a Buenos Aires me fui de mi trabajo. Y esa incertidumbre de no saber adónde tenía que ir cuando me levantaba cada mañana fue el casillero de partida de Póker.