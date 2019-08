Los que me conocen saben que cada vez me siento menos cómodo en la escritura científica tradicional. Más que incómodo, me siento insatisfecho: el sistema académico, al centrarse en los artículos y libros científicos, no valora la producción de textos creativos, en formatos innovadores y que realmente hagan pensar al lector más allá de sus palabras. Si bien no pienso dejar de publicar textos científicos en los canales habituales, me interesa explorar nuevas formas de expresión y formatos editoriales. Las leyes de la interfaz (Gedisa, 2018) fue un primer paso en esa dirección: se trata de un volumen plagado de historias y anécdotas que facilitan la interacción con el lector y, si bien tiene una alta densidad teórica, se deja leer de manera fluida. O sea, es un texto muy marcado por esa ensayística estadounidense que pone el storytelling en primer plano (como los maravillosos libros de Steven Johnson).