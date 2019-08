-La concepción de la muerte es siempre la misma. Y siempre será así. Algo desconocido que siempre nos hará atormentar y soñar. "Hoy mamá está muerta. O tal vez ayer, no lo sé". El extranjero, de Albert Сamus (que comienza con esa frase), fue una novela muy estimulante para este trabajo, me hizo reflexionar sobre muchas cosas. Por ejemplo: la muerte no es un problema de los muertos sino de los vivos. Somos nosotros los que estamos involucrados en esto, la muerte nos concierne a nosotros que nos quedamos y nos enfrentamos al duelo, nosotros que nos desesperamos por la pérdida de nuestra madre o de nuestro hermano, incluso si no recordamos bien cuál es el momento preciso en el que los hemos perdido, porque no hay un límite, no hay un momento en que alguien se va, podría ser hoy o anteayer, o incluso podría ser mucho tiempo antes de su muerte.