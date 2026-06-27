Abelardo de la Espriella gobernará desde La Guajira en su primera semana como presidente

Abelardo de la Espriella iniciará su primera semana de gobierno con una agenda de trabajo en La Guajira. - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, trasladará su despacho a La Guajira durante la primera semana de su mandato, una vez tome posesión del cargo el próximo 7 de agosto, según conoció Caracol Radio.

De acuerdo con la emisora, el mandatario electo permanecerá en el departamento con el propósito de conocer de primera mano las principales problemáticas de la región y revisar las necesidades más urgentes de sus habitantes. Para ello, desarrollará una agenda de reuniones y visitas con autoridades y diferentes sectores del territorio.

Según la información publicada por el medio, De la Espriella se hospedará en la Casa de Gobierno de La Guajira, una vivienda colonial desde donde adelantará parte de su agenda oficial. Durante su permanencia sostendrá encuentros para revisar temas relacionados con la situación social y las condiciones de vida de los habitantes del departamento.

PUBLICIDAD

La decisión hace parte de un compromiso anunciado por el hoy presidente electo durante la campaña presidencial. En ese momento, Abelardo de la Espriella manifestó que buscaría priorizar las regiones y que gobernaría cada semana desde un departamento distinto mediante la instalación de Puestos de Mando Unificado (PMU).

La Guajira será el primer departamento desde donde despachará el presidente electo tras su posesión. - crédito JOAQUIN SARMIENTO / AFP

La Guajira, primera parada de su recorrido por las regiones

Antes de asumir la Presidencia, Abelardo de la Espriella inició un recorrido por distintas regiones del país con una visita a Riohacha, capital de La Guajira.

Según informó de la emisora, la jornada comenzó con una eucaristía de acción de gracias en la Catedral Nuestra Señora de los Remedios, a la que asistió acompañado por su esposa, familiares y dirigentes de la región.

PUBLICIDAD

Posteriormente, sostuvo reuniones con autoridades departamentales, entre ellas el gobernador Jairo Aguilar Deluque, así como con representantes de distintos sectores sociales para conocer las principales necesidades del departamento.

Entre los asuntos abordados estuvo la falta de acceso al agua potable en comunidades indígenas y rurales, una problemática que durante años ha afectado especialmente a la población wayúu.

Caracol Radio recordó que La Guajira ha sido uno de los departamentos más afectados por la escasez de agua, situación que ha generado llamados de organismos nacionales e internacionales. Asimismo, señaló que esta problemática estuvo en el centro del escándalo por las presuntas irregularidades en la compra de carrotanques por parte de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

PUBLICIDAD

Abelardo de la Espriella y su esposa, Ana Lucía Pineda, realizaron una visita a Riohacha. - crédito @analu_pineda/Instagram

El compromiso expresado desde Riohacha

Por su parte, La FM informó que el presidente electo llegó a Riohacha en medio de una multitud que lo esperaba para participar en la misa de acción de gracias en la Catedral Nuestra Señora de los Remedios.

Según ese medio, De la Espriella estuvo acompañado por su esposa, Ana Lucía Pineda, integrantes de su equipo de trabajo y fue recibido por el gobernador Jairo Aguilar Deluque, la gestora social Sara Daza y el exgobernador Nemesio Roys.

De acuerdo con la emisora, el mandatario electo también recibió la bendición del obispo de la Diócesis de Riohacha, monseñor Francisco Ceballos.

Durante su intervención, reiteró su compromiso con el departamento. “Nos encomendamos a la Virgen de los Remedios y me comprometo ante ella y ustedes a trabajar por este departamento que tengo en mi corazón. Vamos a hacerlo de manera muy estrecha con el señor gobernador y todos los alcaldes del departamento”, expresó según el medio.

PUBLICIDAD

Asimismo, manifestó: “La Guajira tiene presidente. Vamos a recorrer La Guajira y a darle el lugar que se merece. La Guajira es determinante para la patria milagro que vamos a construir con el apoyo de todos los colombianos y la bendición de Dios”.

La agenda también incluyó encuentros con distintos sectores

De acuerdo con Caracol Radio, como parte de su visita el presidente electo aceptó una invitación de la matrona Rosalinda Aguilar Aragón para compartir un almuerzo con cocineras tradicionales de La Guajira.

El medio también señaló que sostuvo acercamientos con dirigentes políticos y líderes comunitarios, quienes expusieron la necesidad de ejecutar obras que permitan reducir las brechas históricas que enfrenta el departamento.

PUBLICIDAD

La Catedral Nuestra Señora de los Remedios, en Riohacha, fue uno de los primeros escenarios de la visita del presidente electo a La Guajira. - crédito REUTERS/Luisa Gonzalez

Promesa con Maicao y recorrido por el departamento

Por su parte, El Heraldo informó que, durante su visita a la Catedral Nuestra Señora de los Remedios, el mandatario electo también depositó una ofrenda floral a los pies de la Virgen de los Remedios, como parte de una promesa realizada en una visita anterior a Riohacha.

Finalmente, el diario indicó que De la Espriella envió un mensaje a los comerciantes de Maicao, al asegurar que trabajará para impulsar la economía del municipio fronterizo.

“Vamos a hacer que renazca la economía de Maicao, de toda La Guajira. Lo vamos a hacer con la ayuda de Dios y con la determinación total de mi gobierno de ayudar a este departamento y a todos sus municipios”, afirmó, según el periódico.

PUBLICIDAD