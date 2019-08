Play apareció en mi cabeza hace varios años, más de siete. En cuanto al lenguaje narrativo, es la continuidad o el paso que sigue de las exploraciones en los trabajos anteriores, en los que me había encontrado con una alquimia que fue más allá de un recurso. La fusión narrativa de los cuerpos en vivo y la multimedia no se basó en lo complejo o novedoso de la tecnología utilizada sino, fundamentalmente, en profundizar la búsqueda del lenguaje que surge cuando ambas disciplinas no sólo se encuentran, sino que se mezclan en un solo mensaje.