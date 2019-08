— Ariana, queda claro que lo que uno escribe no es lo que piensa, pero también es cierto que incluso escribiendo uno hasta puede conmoverse con el monstruo. ¿Te conmoviste con tu monstruo?

— Me permito pelearte, para mí no es un monstruo. Entiendo que se le dice monstruo, es un hábito de la lengua, una convención, una automatización, pero para mí no hay nada, ni siquiera el peor, eh, el peor demonio, que ya los nombramos antes, no vamos a nombrarlos otra vez, no son monstruos. Justamente lo interesante es que no son monstruos. Que Scilingo o el peor jerarca nazi llegan a la casa, se hacen de comer, duermen una siesta, van al médico, tienen hijos. Entonces eso que te decía antes, qué pasa en los márgenes del crimen, qué piensan, qué sienten. Y cuán cerca estoy yo, que no cometí un crimen, de cometerlo. Yo ahora sí me pongo en primera persona, aunque esto no es literatura del yo. Cuán cerca está mi mente de producir pensamientos que serían aberrantes. Entonces eso me interesa del ser humano, no juzgarlo: el tribunal está montado en el libro, pero yo como escritora no me permito juzgarlo. Si lo juzgo, estoy haciendo literatura maniquea, como bajo el ala soviética, literatura censurada. Conocí un montón de escritores cubanos, antes, en otras épocas más duras de censura en Cuba, no ahora, que me decían "tratamos de sortear la censura como se puede, porque como no se puede criticar al sistema ni nada, edulcoramos el lenguaje, tratamos de usar una metáfora que no sea entendida por el Estado". Yo trato de no juzgar al personaje y escribir incluso dándome pudor, a veces escribo y me da pudor lo que escribo. Me da angustia…