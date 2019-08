2021

– Claudia Piñeiro (Argentina) – Elena Knows (Elena Sabe)

– Katya Adaui (Perú) – There are Icebergs Here (Aquí hay icebergs)

– Karla Suárez (Cuba) – Havanna Year Zero (Habana Año Cero)

– Federico Falco (Argentina) A Perfect Cemetery (Un cementerio perfecto )

– Renato Cisneros (Perú) – You Shall Leave Your Land (Dejarás la tierra)

– Diamela Eltit (Chile) – Never the Fire Ever (Jamás el fuego nunca)