El contacto directo con la muerte era definitoria para los periodistas de Crítica. Roberto Tálice la evocó en sus memorias 100.000 ejemplares por hora: "En más de una ocasión me corresponde hacer la nota de un crimen. Y con frecuencia me toca enfrentarme con cadáveres (…) Fortalezco mi ánimo y llego a afrontar con serenidad el espectáculo de la muerte en menos tiempo del que yo creía. Por lo menos, en apariencia. Porque, en mi fuero íntimo, sé del esfuerzo tremendo que me cuesta disimular esa desazón que soporto y padezco como un deber más de mi profesión periodística". Los fotógrafos, agregó Tálice, supervisaban a los periodistas en esa prueba: "Cuántas veces, al llegar al lugar del hecho -crimen, suicidio, atentado, accidente- el reporter gráfico que me acompaña me observa para comprobar la reacción que me produce la visión macabra del cadáver, o de los cadáveres".