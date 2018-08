-Raquel Liberman fue una heroína accidental. La Zwi Migdal se cae, pero no por la actuación judicial sino por la exposición mediática y por el momento histórico, el antisemitismo creciente de la Década Infame. La versión hasta ahora conocida contaba que cuando ella logra salir del prostíbulo y empieza a trabajar en un negocio de antigüedades de la calle Callao, otro rufián enviado por la organización, Salomón José Korn, la engaña, le roba todo su dinero y la obliga a prostituirse. Que le roba es verdad, Korn le saca 60 mil pesos y compra una casa en la calle Oro, en Palermo, donde instala un prostíbulo; el engaño es más discutible. Raquel empieza a reclamar, recorre las casas de los principales directivos de la organización, incluso habla con Simón Brutkievich, el presidente. Hace la denuncia contra Korn y contra Jaime Zingisser, el dueño del prostíbulo donde había trabajado. Declara que la trajeron engañada de Europa como una forma de cubrirse y no exponer a sus hijos. Ahí hay un problema ético-judicial. Si el juez hubiera investigado habría descubierto el ingreso de Liberman a la Argentina. El hecho es que ella reclama en principio por sus pertenencias, no contra la organización. Cuando se da cuenta que no obtiene ningún resultado, en marzo de 1930, denuncia a la Zwi Migdal. El comisario Alsogaray influyó en esa denuncia, porque hacía rato que investigaba a la organización.