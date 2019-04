Los "prismas" bajo los cuales Mailer examina el caso son los documentos de la Comisión Warren -encargada de investigar el crimen de Kennedy-, el diario íntimo de Oswald, informes de la KGB y del FBI, registros de escuchas telefónicas a Oswald y su esposa Marina y entrevistas a familiares, allegados y amigos del protagonista. En opinión de Mailer la clave no surge de la engorrosa discusión sobre la evidencia forense y la cantidad de disparos que se hicieron en el atentado sino de la psicología del acusado: "La verdadera cuestión no es si Oswald tenía o no la habilidad necesaria para llevar a cabo la acción, sino si poseía un alma de asesino", dice, y al respecto "nuestro sombrío veredicto es que Lee poseía el carácter necesario para matar a Kennedy, y que es probable que lo hiciera solo".