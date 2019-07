Ese invierno hicieron chucrut, o la versión extraña de ese plato alemán que circulaba en su familia. Mientras la hija cortaba repollo en juliana sobre una tabla, la madre le daba la espalda y le sacaba la grasa a una tira de carne de cerdo. Cuando tenían algo que consultarse lo hacían con calma; en general era la hija la que rompía el silencio para reírse de algo, muchas veces de alguna cosa que había hecho mal, y la madre no se inmutaba. No había ninguna lucha, ninguna mandaba a la otra y, por fin, después de toda una vida, cuando cocinaban juntas eran algo diferente de una madre y una hija, un tipo de compañía entre mujeres que la hija nunca había encontrado en otra parte más que en sus abuelas cuando estaban vivas. Ese invierno en particular fue más frío que otros, y casi no salieron a la calle en los días que duró la visita de la hija. Ella se dejó caer en la rutina de la casa de los padres como en ese colchón de más de veinte años que le quedaba incómodo. Aparte de cocinar hablaron poco, se pelearon por las mismas cosas. En el punto máximo de irritación, el padre dijo que ella era imposible. Ella le repitió que no estaba acostumbrada a que alguien la persiguiera para darle instrucciones con respecto a todo y que, al contrario de lo que él parecía creer, no afectaba en nada al universo si las cosas se hacían de una manera y no de otra. La madre como siempre se metió para decirles que ellos dos se peleaban porque eran parecidos, ante lo cual el padre y la hija interrumpieron por un segundo su pelea para darse vuelta y decirle a la madre que se callara la boca.