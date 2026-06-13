La defensa de Jonathan Andic asegura que la alusión a “matar” a su padre es una “metáfora descontextualizada”

Jonathan Andic, el hijo del fundador de Mango, a su salida del Juzgado de Instrucción 5 de Martorell al hacer efectivo el pago de un millón de euros de fianza, a 19 de mayo de 2026, en Martorell, Barcelona, Catalunya (España). (David Oller/Europa Press)

La defensa de Jonathan Andic, hijo del fallecido fundador de Mango e investigado como presunto autor de su muerte, ha expresado que el mensaje en el que este le dice a su padre “No me extraña que pensaras que era capaz hasta de matarte” se trata de una expresión “metafórica” habitual en las terapias psicoanalíticas a las que acudían por sus conflictos familiares.

La defensa asegura que es una afirmación “descontextualizada” que “retuerce la verdad”. Este mensaje de Whatsapp fue enviado por el investigado a su padre en julio de 2024, cinco meses antes de la muerte de Isak Andic.

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