España

La defensa de Jonathan Andic asegura que la alusión a “matar” a su padre es una “metáfora descontextualizada”

Entre los mensajes analizados del hijo del fundador de Mango figura uno en el que Jonathan le dice a su padre: “No me extraña que pensaras que era capaz hasta de matarte”

Guardar
Google icon
Jonathan Andic, el hijo del fundador de Mango, a su salida del Juzgado de Instrucción 5 de Martorell al hacer efectivo el pago de un millón de euros de fianza, a 19 de mayo de 2026, en Martorell, Barcelona, Catalunya (España). (David Oller/Europa Press)
Jonathan Andic, el hijo del fundador de Mango, a su salida del Juzgado de Instrucción 5 de Martorell al hacer efectivo el pago de un millón de euros de fianza, a 19 de mayo de 2026, en Martorell, Barcelona, Catalunya (España). (David Oller/Europa Press)

La defensa de Jonathan Andic, hijo del fallecido fundador de Mango e investigado como presunto autor de su muerte, ha expresado que el mensaje en el que este le dice a su padre “No me extraña que pensaras que era capaz hasta de matarte” se trata de una expresión “metafórica” habitual en las terapias psicoanalíticas a las que acudían por sus conflictos familiares.

La defensa asegura que es una afirmación “descontextualizada” que “retuerce la verdad”. Este mensaje de Whatsapp fue enviado por el investigado a su padre en julio de 2024, cinco meses antes de la muerte de Isak Andic.

PUBLICIDAD

*Noticia en ampliación

Temas Relacionados

SucesosSucesos EspañaAsesinatosÚltima Hora EspañaEspaña-SociedadEspaña-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El precio de la luz en España para este domingo

Para ahorrar en tu factura, lo mejor es estar actualizado sobre el precio promedio de la luz y lo momentos del día en el que más barato está el servicio

El precio de la luz en España para este domingo

Mañueco anuncia el nuevo Gobierno de Castilla y León: Vox asume Agricultura, Cultura y Familia, y el PP conserva las principales áreas de gestión

El nuevo Ejecutivo de Castilla y León incorpora cinco caras nuevas y cuatro mujeres, todas del Partido Popular, en un gabinete de doce miembros

Mañueco anuncia el nuevo Gobierno de Castilla y León: Vox asume Agricultura, Cultura y Familia, y el PP conserva las principales áreas de gestión

La jueza del accidente de Adamuz pide a la Policía identificar a los mantenedores de los trenes Alvia e Iryo para analizar las cajas negras

La empresa sostiene que el informe técnico para explicar lo ocurrido corresponde al fabricante o integrador y al mantenedor de cada una de las dos unidades siniestradas

La jueza del accidente de Adamuz pide a la Policía identificar a los mantenedores de los trenes Alvia e Iryo para analizar las cajas negras

El precio de la vivienda se acerca a la burbuja: once comunidades superan los máximos históricos de 2008

Todas las comunidades registraron subidas a doble dígito en el primer trimestre, con incrementos de hasta el 17,4% en Cantabria y el 16,4% en Madrid que empujan los precios a niveles de la burbuja

El precio de la vivienda se acerca a la burbuja: once comunidades superan los máximos históricos de 2008

Ione Belarra anuncia que encabezará la candidatura de Podemos a la Comunidad de Madrid

“Creo que es lo que hay que hacer, porque creo que tenemos que dar esta pelea con toda la fuerza”, ha destacado la secretaria general de Podemos

Ione Belarra anuncia que encabezará la candidatura de Podemos a la Comunidad de Madrid
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Mañueco anuncia el nuevo Gobierno de Castilla y León: Vox asume Agricultura, Cultura y Familia, y el PP conserva las principales áreas de gestión

Mañueco anuncia el nuevo Gobierno de Castilla y León: Vox asume Agricultura, Cultura y Familia, y el PP conserva las principales áreas de gestión

Ione Belarra anuncia que encabezará la candidatura de Podemos a la Comunidad de Madrid

Un padre pide reducir la pensión de alimentos de su hijo menor de edad por falta de ingresos y la Justicia lo rechaza: gestiona dos negocios y tiene 10 vehículos a su nombre

La rebelión interna en Sumar aleja (todavía más) a Podemos de una posible alianza para las elecciones generales

El consejero de Cultura que se mofó del calor que pasan los alumnos en los colegios madrileños se gastará 108.000 euros en mantener el aire acondicionado de su sede y despacho

ECONOMÍA

El precio de la vivienda se acerca a la burbuja: once comunidades superan los máximos históricos de 2008

El precio de la vivienda se acerca a la burbuja: once comunidades superan los máximos históricos de 2008

La fiebre del Mundial desborda a Panini en España, que se queda sin cromos para vender: “Este arranque no lo habíamos tenido nunca”

El PSOE denuncia una persecución judicial “para que el Gobierno caiga antes del verano”

El sector del limón, en alerta por un virus sin cura que obliga a arrancar y quemar los árboles infectados

Una contable pide la incapacidad permanente total porque dice que sufre problemas físicos y mentales que le impiden trabajar: el tribunal rechaza su petición

DEPORTES

Del barro a ganar el Mundial, la historia de fútbol femenino que llega a cines: “El masculino ha llegado a la cota máxima, es momento de apostar por ellas”

Del barro a ganar el Mundial, la historia de fútbol femenino que llega a cines: “El masculino ha llegado a la cota máxima, es momento de apostar por ellas”

Inglaterra empieza el Mundial con un gran contratiempo: le robaron las botas y demás material de equipamiento

Estados Unidos-Paraguay, en vídeo: los mejores momentos del partido inaugural que han llevado a la aplastante victoria de los anfitriones

Katy Perry y Anitta en la pista y Tom Cruise y David Beckham en una tribuna llena de estrellas de Hollywood: así ha sido la inauguración del Mundial 2026 en EEUU, en vídeo

La letra pequeña del Mundial 2026: los resquicios legales para el aficionado español en vuelos, hoteles, fronteras y sanidad