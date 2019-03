"¿Qué vamos a hacer con ellos?", le pregunté a mi mujer. "¿Nos vamos a quedar así tan tranquilos con esos dos cadáveres atrás…?" Una larga hilera de automóviles me obligó a reducir la marcha. Mi mujer me tranquilizó diciéndome que los muertos estaban bien tapados y que nadie los vería bajo esa lona. Volví a preguntarle qué haríamos con ellos, pero me respondió que no tenía la menor idea. En su voz no había ni un vestigio de preocupación y era eso lo que más me exasperaba, no podía entender cómo se daba el lujo de estar tan tranquila, mientras que yo después de dos horas de viaje, tenía los nervios destrozados.

"¿Y quiénes son?", le insistí, sabiendo que era una idiotez. Ella me contestó que la pregunta estaba de más porque no se había movido de mi lado. Su seguridad me sacaba de las casillas.

"¿Mirá si son los secuestrados que alguien tuvo que sacárselos de encima y la policía anda detrás de ellos?", le dije, "¡van a creer que fuimos nosotros!"

"Estoy en paz con mi conciencia", me contestó.

"¡Pero con la paz de tu conciencia no hacemos nada! ¿Quién va a creernos que paramos en la banquina a cortar plumerillos y aparecieron estos dos así porque sí?", le grité con las ideas revueltas por el miedo.

"¿Es la verdad, no?", me respondió con una voz metálica desprovista de afecto. Me estaba enfureciendo a pesar mío, un sexto sentido me indicaba que perder el control en estos casos solo sirve para complicar las cosas… Además, ahora no te preguntan. ¡Y si lo hacen, ya estás del otro lado…!

"No, no podemos seguir con ellos. ¡Voy a tirarlos al zanjón!", le grité fuera de mí.

"No seas nene, ¿querés?", me respondió. "¡Mirá la cantidad de coches que pasan! ¿Querés suicidarte?"

Tenía razón, no podría haberlo hecho, la rural no era más que una cuenta de un largo rosario. Coches adelante, coches atrás… ¡Imposible pasar desapercibido! Mi mujer se dio vuelta y levantó la lona.

"Qué raro, ¿no? Son dos viejos…", dijo mientras observaba atentamente los rostros desfigurados.

"¡Dejá eso! ¡No entiendo tu morbosidad…!", le dije tirando de la lona para cubrirlos.

"Estoy tratando de pensar algo…", me respondió.

"¡Pensalo sin tocarlos!", le dije fuera de mí.

"Calmate, por favor, que tus nervios no nos ayudan en nada", me ronroneó pasándome la mano por la espalda. Le dije que no podía más, que las manos me temblaban y que tenía palpitaciones.

"¿Querés que maneje?", se ofreció con voz de enfermera. Le contesté que no era necesario, más por machismo que por otra cosa. Trató de acariciarme la nuca, pero al ver un brillo hostil en su mirada la rechacé violentamente, el auto coleó varias veces y los cadáveres rodaron hacia un costado, muy juntos uno del otro. Los ojos semiabiertos del anciano parecían transmitirle un mensaje imperioso a su compañera que, por el traqueteo de la rural, movía la cabeza como asintiendo a sus palabras. Mi mujer se dio vuelta y al ver que los ancianos habían cambiado de posición pegó un grito. Instintivamente giré la cabeza para ver qué pasaba, pero un bocinazo me previno y miré hacia el camino. La distancia que me separaba del camión que iba adelante comenzó a achicarse vertiginosamente. ¡Nos estrellábamos! Clavé los frenos y las gomas de la rural arañaron el pavimento. Los cadáveres impulsados por la inercia se desmoronaron sobre nuestro asiento. Mi mujer se corrió haciéndoles un sitio y los cubrió rápidamente con la lona. Los autos que venían detrás de nosotros se adelantaron ajenos a lo que sucedía.

"¡Movelos para atrás…!", le grité furioso, mientras emprendía la marcha.

"Estoy tratando de hacerlo, pero no tengo fuerzas", me contestó. Sentí una mano que se deslizaba sobre mi muslo.

"Sacá esa mano, ¿querés?", le pedí.

"¿Qué mano?", me respondió asombrada. Miré la mano y era la del anciano. Reprimiendo una arcada, la tiré con fuerzas hacia el otro lado. La mano salió despedida en dirección a mi mujer y rebotó contra su mejilla. Primero empalideció y luego un rubor violeta comenzó a inundarle la cara. Se acarició la mejilla y en sus ojos asomaron dos gruesos lagrimones.

"¡Lo hiciste a propósito!", me dijo indignada.

"No soporto que me toque…", le contesté a modo de excusa.

"¡Cobarde, lo hiciste para humillarme…!", me gritó. Traté de explicarle lo más tranquilo que pude que sólo trataba de apartarla. ¡Pero era imposible! Cuando una mujer se pone histérica y chilla como una gata, uno no pude hacer nada. Insistió en que le pegara directamente, pero no le contesté porque era inútil. Cuando se calmó, se pasó a la parte trasera de la rural y comenzó a tirar de los cuerpos para volverlos a su posición inicial. El esfuerzo la obligaba a respirar como una asmática y mil gotas de sudor le corrían por la cara en dirección al pecho. Tenía los dientes apretados y de su garganta salían sonidos primitivos. En su cuello las venas tejían una red que por momentos amenazaba con romperse. Ya casi estaba terminando cuando desde un coche que se nos adelantaba le gritaron algo. Mi mujer se bajó el vestido y los fulminó con la mirada. Acomodó nuevamente la lona sobre los cuerpos y se pasó al asiento delantero. Me miró de reojo como esperando mi aprobación, pero yo manejaba con los ojos clavados en la ruta, abrió la guantera y prendió febrilmente un cigarrillo. Aun sin mirarla, me podía imaginar su cara descompuesta por el miedo, como la de una nena que se despierta en la oscuridad de la noche después de haber sufrido una pesadilla. Su pecho se agitó, pero se mordió los labios para no darme el gusto. Pensé que había llegado el momento y que no tenía más sentido remar contra la corriente.

"¿Cuánto dinero tenemos?", le pregunté.

"Saqué todo lo que había en el banco", me contestó con un susurro.

"Tiene que alcanzar para sacarnos a estos dos de encima", le dije tratando de resignarme.

"¿Y cómo lo vamos a hacer?", me preguntó ella interesada.

"Como todo el mundo. ¡Pagamos y listo…!"

Doblé frente a un cartel que decía centro de disposición final 1 KM. El camino era bastante ancho y una arboleda que se extendía a ambos costados juntaba sus copas formando la nave de una catedral. Unos minutos después nos deteníamos frente a un portón. El sol agonizó junto a un cantero y una luna apresurada asomó en el horizonte. De una caseta salió un guardia que se acercó desperezándose. Una espesa niebla comenzó a cubrirnos. El hombre nos entregó un número y abrió el portón para que entráramos. Cuando pasamos a su lado nos hizo señas para que estacionáramos unos metros más adelante. Una larga fila de autos nos precedía perdiéndose tras una loma; había algunos estacionados debajo de los árboles y otros diseminados en las formas más caprichosas. La niebla se volvió más compacta y los vidrios se empañaron impidiéndonos ver.