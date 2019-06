– De niño el expresionismo alemán me influyó muchísimo. Mi padre, que era un maestro de dibujo, tenía una gran variedad de libros de Frans Masereel, el artista belga, y de George Grosz. Descubrí todos estos libros de la década del '20 y fue muy atractivo, una propuesta con un imaginario muy fuerte, muy potente. En casa teníamos una tele en blanco y negro y miraba películas con mis padres. En ese momento no había tanta información sobre a qué público estaba dirigida, entonces de repente sucedían cosas que no eran acordes para mi edad, mis padres querían taparme los ojos, pero era tarde. Recuerdo una escena en especial, no puedo recordar la película, en la que un placard con un espejo gigante se cae sobre una mujer y ella se mira mientras esto sucede. Eso es horror. Es una situación pequeña que se me quedó en el cerebro para siempre. El horror para mí siempre es en blanco y negro, no puede imaginarlo en color. Incluso si un payaso mata a otro, si está en color es más gracioso, podrá ser de terror, pero gracioso.