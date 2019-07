Rico Tipo apareció en 1944 y fue un éxito inmediato. Llegó a vender más de 300 mil ejemplares semanales (orgullosamente exhibía el dato en la página 3 de cada edición). Un millón doscientos mil revistas por mes. Los motivos de semejante éxito son múltiples. Las chicas que aparecían en cada tapa y en una página interior a color (¡Chicas! se titulaba) fueron la marca registrada de la publicación. Las chicas Divito. Así se las conocía. Mujeres altas, llamativas, siempre arregladas y sensuales, con grandes pechos, cintura mínima y caderas marcadas. Nadie puede confundirse: una chica Divito se distingue de cualquier otra cosa. Estos dibujos venían acompañados de un chiste expresado en un texto en la base del dibujo. Un chiste que funcionara o no -todos tendrían la misma eficacia sin la ilustración, no necesitaban de ella- era una mera excusa para dibujar esas mujeres con el pelo salvaje, las pantorrillas firmes y las curvas marcadas. En ellas hay elegancia, sensualidad, sofisticación, maledicencia y una provocación algo ingenua. Pero para la época fueron una especie de revolución. Así las describió hace unos años el escritor Juan Sasturain: "Descomunales, inaccesibles –para el hombre como conquista, para las mujeres como ideal–, huecas, frívolas y eternamente dominantes, conscientes o no de su poder absoluto, las mujeres/chicas de Divito no hacen nada, sólo se muestran para ser miradas y admiradas, como las modelos de hoy".