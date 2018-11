Para sostener esta afirmación, Gutiérrez asegura que se lo "confirmó Art Spiegelman (NdR: creador de la icónica Maus), que además de ser un gran historietista es un gran investigador". "Me contó que luego de buscar mucho en material de archivo descubrió que además no existe en la historieta norteamericana ningún personaje como Patoruzú y que las apariciones posteriores de personajes aborígenes no se parecen en nada: ninguno de ellos es bueno, suelen ser borrachos o salvajes que hacen desastres. Eso remarca la importancia y lo extraño de la creación de Quinterno".