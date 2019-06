Yo había acudido a una célula de apoyo psicológico de urgencia en busca de consuelo, abrumado por el síndrome postraumático. Hasta ese momento, nadie me había explicado cómo me sentiría tras lo vivido y aquel desconocimiento había hecho que las secuelas, sobre todo los altibajos emocionales, me resultasen insoportables, hasta el punto de que varias veces al día me preguntaba si no estaría perdiendo la cabeza. Recuerdo que, después de una hora desahogándome con aquella psicóloga, me preguntó si tenía alguna afición que pudiese ayudarme a sobrellevar el atentado. Le respondí que me gustaba escribir, que siempre me había gustado, y fue entonces cuando ella, esbozando una sonrisa de Buda, me dijo que contar lo que sentía podía ser una buena terapia y que la escritura me podía ayudar a purgar las emociones negativas ligadas al 13 de noviembre.