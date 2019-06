Me llevó a caminar por su pueblo y al llegar a la estación, donde su padre había sido el encargado, me contó que por ella pasaban maltrechos los soldados que regresaban de la guerra del Paraguay. Se detuvo debajo del alero y en cuclillas me mostró unos dibujos hechos en las lajas del andén. "Yo era un niño y ya estaban", sonrió. A media cuadra se veía el puente de hierro cuya fotografía ilustraba su novela La mujer de Strasser.