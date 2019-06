-No hay banderas (de Eva) en las manifestaciones. Esto lo hablé con feministas, con Luciana Peker, con Mariana Carabajal, con Rita Segato, lo hablé con el libro en mano y ellas me han dicho que sí, que Evita era una feminista pragmática, no teórica, no era Simone de Beauvoir o Alicia Moreau de Justo, pero era una mujer que reivindicaba la labor de las mujeres o el género, y por ser del ambiente artístico era amiga de gays, como (Paco) Jamandreu. Ella tenía ese sentido pluralista y de sentimiento por las minorías, por lo perdedores, sobre todo. Si no hay una rebelde ahí, si no hay de alguna manera una feminista… Por supuesto que no es esto que está sucediendo hoy. Era una mujer que hablaba todo el tiempo de su marido, pareciera como que ella tenía que construir nombrando a su marido.