– Murió en Río de Janeiro, en su despacho de agregado de Información a la Embajada de España. Desde la monstruosidad de la versión oficial de La razón de mi vida, prefería el olvido. Se ponía enfermo cuando le atribuían la producción de Mendé. No esperaba ninguna clase de reconocimiento. Me dijo que la enfermedad y la muerte de Eva Perón lo habían dejado completamente indefenso, que era una vergüenza lo que habían hecho con el libro, que era el colmo que no le hubiesen pagado lo convenido, como si a nadie le importase el compromiso verbal contraído por la primera dama de los argentinos en presencia de Perón y Aloé. Y siempre iba a dar en lo mismo: la revolucionaria era ella, no su marido, a quien había llegado a considerar un maestro de las componendas y, por indeciso, en estadista de tercera categoría. Eso sí, tuvo que lidiar con el fracaso, con la ruina de su carrera periodística y con el aplastamiento de su utopía feminista. Varias veces pude constatar que la versión oficial de La razón de mi vida le dolía no solo por el daño a su reputación, pues no dejaba de añadir que esa versión perjudicaba a Eva Perón, lastrando su figura, restándole proyección universal, dejándola fuera de la historia del feminismo, una tremenda injusticia. Me gustaría que Evita y yo sirviera para recolocar a Eva Perón en el curso de la historia, con el correspondiente debate, pero supongo que es pedir demasiado.