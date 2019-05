—Ese es un buen dato. Cortázar, en un momento planteó una diferencia que, por el momento me parece que soy el único que la aplica, entre gorila y antiperonista. Borges era gorila. Decía que no podía entender al peronismo, que era irreal, que nunca existió, "No soy capaz de imaginarme un peronista". La fórmula de Borges es "El peronismo nunca existió", y, si fuera posible, no debería existir. Niega su pasado, su presente y su futuro.