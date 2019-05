—¡En todas mis novelas hay perros porque yo tengo perros! A ver, el gran amor de mi vida ha sido un perro. Yo he descubierto el amor con un perro, no con una persona. Entonces para mi es algo como natural. Es como cuando me preguntan por qué…, bueno develo cosas que no debo, por qué de estos tres hijos hay un gay, una lesbiana y un heterosexual… ¡Tú sabes que yo nunca me di cuenta de eso!—confiesa asombrado—. Cuando terminé la novela un periodista me lo preguntó y le dije: "¡No sé! Porque en mi casa es así". ¡Yo qué sé! Nunca me lo he planteado. Es más, mi madre cuando habla de nosotros siempre dice "la que más me preocupa es la heterosexual, esta es la más problemática" y tiene toda la razón porque es la más problemática. Entonces, el siguiente (libro) de la trilogía es Un perro y el protagonista es R, un perro. A mí los perros me dan la vida y en muchas casas hay mucha gente que tiene un solo amigo y es un perro; y entiende esto perfectamente. Entiende que no es animal de compañía, es un animal al que tú eliges para tener compañía que es muy distinto. Yo soy muy animalista, súper animalista y soy súper defensor de los animales. Estoy metido en muchas asociaciones porque me rompe el desfavorecido, me rompe el indefenso como me rompe también los niños maltratados o los ancianos maltratados. Eso es algo que yo mató ahí, sale la parte muy difícil mía. Pero entiendo que lo que yo hago llegue muy bien al sector, a gente muy sensible con los animales porque yo lo soy. Yo los recogería a todos todo el rato, sabes.