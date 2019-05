—Si bien muchos autores tienen su fórmula y les tiene que pasar esto, esto y esto para ponerse a escribir, no es mi caso porque cuando más cosas uno necesite para escribir o cuantas más variables se tengan que dar, ¡más excusas tiene para no hacerlo! Entonces, hay gente que te dice que si no tiene el té correcto, la luz correcta, la silla correcta no puede escribir, yo trato de que eso no me pase. Con una taza de té estoy bien y, por lo general, escribo por la mañana; trato de no escribir más adentrado el día porque si ya escribir es una tarea titánica durante la mañana ¡a la tarde es una tarea tremenda! ¡Imposible! Entonces trato de escribir durante pequeños períodos de 20 o 25 minutos, quizás seis veces al día, pero no necesito una cantidad de cosas específicas para hacerlo.