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Huauzontle: el superalimento mexicano que ayuda a combatir la colitis y el hígado graso

El huauzontle es mucho más que un ingrediente típico: sus compuestos bioactivos lo posicionan como un alimento funcional clave para la salud digestiva y hepática

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Ilustración de una planta de huauzontle junto a diagramas del colon, mostrando uno sano y otro inflamado, y del hígado, con uno sano y otro graso.
El huauzontle, pseudocereal mexicano con profundo arraigo histórico, ha resurgido por su aporte de fibra, antioxidantes y micronutrientes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El huauzontle ha recuperado relevancia como uno de los alimentos tradicionales más valiosos de México, tanto por su historia como por su potencial en la prevención de enfermedades digestivas y hepáticas.

La evidencia científica actual, respaldada por instituciones como el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo (CIAD), la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la Secretaría de Agricultura, reconoce que este pseudocereal aporta fibra, antioxidantes y micronutrientes que pueden coadyuvar en la reducción de los factores de riesgo asociados a la colitis y al hígado graso.

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Aunque su consumo disminuyó tras la conquista, en los últimos años ha experimentado un resurgimiento, especialmente en los estados de Puebla, Tlaxcala, Guerrero y Morelos, donde forma parte esencial de la cultura agrícola y gastronómica.

Beneficios del huauzontle en la salud digestiva y hepática

Incluir huauzontle en la dieta diaria puede favorecer el equilibrio intestinal y la salud hepática, gracias a la abundancia de fibra, polifenoles y saponinas.

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La fibra dietética, tanto soluble como insoluble, estimula el tránsito intestinal y alimenta a la microbiota, lo que es clave en la prevención de la inflamación del colon, síntoma central de la colitis.

Además, los flavonoides y otros antioxidantes naturales ayudan a proteger la mucosa intestinal del daño oxidativo y a modular la respuesta inflamatoria.

Este efecto no sustituye tratamientos médicos, pero sí puede reducir la frecuencia e intensidad de los brotes en personas propensas a enfermedades inflamatorias del tracto digestivo.

En relación con el hígado graso, el huauzontle contribuye al control de los lípidos en sangre, ya que su fibra limita la absorción de colesterol y triglicéridos.

Esta acción, junto con la capacidad antioxidante de sus fitocompuestos, reduce el daño celular hepático y mejora la sensibilidad a la insulina, dos factores estrechamente ligados a la prevención y mitigación de la enfermedad hepática grasa no alcohólica.

El consumo regular de huauzontle, acompañado por una dieta balanceada y la reducción de alimentos ultraprocesados, puede ser un complemento natural para quienes buscan reducir el riesgo de colitis y hígado graso.

La evidencia científica respalda su papel preventivo más que curativo: no es un medicamento, pero sí un aliado funcional dentro de un estilo de vida saludable.

Huauzontle
El huauzontle destaca por su fibra, polifenoles y saponinas, que favorecen el tránsito intestinal y protegen la mucosa digestiva. (Segob)

Perfil nutricional y aplicaciones funcionales

El huauzontle destaca por su densidad nutricional: aporta proteínas de alta calidad, calcio, hierro, fósforo, vitaminas A, C, E y del complejo B, así como minerales esenciales como cobre, zinc y cromo.

Su bajo aporte calórico y su riqueza en antioxidantes lo convierten en una opción viable para la prevención de enfermedades metabólicas y digestivas.

Esta composición permite que el huauzontle sea utilizado no solo como alimento directo, sino también como base para productos funcionales.

Los estudios de la UNAM y el Colegio de Postgraduados han demostrado su tolerancia a condiciones agrícolas adversas, lo que favorece su cultivo en comunidades vulnerables y promueve la seguridad alimentaria.

Fermentación y hallazgos de estudios recientes

Un avance relevante en la investigación alimentaria ha sido el desarrollo de bebidas fermentadas de huauzontle utilizando bacterias lácticas propias de la planta.

El grupo de Adrián Hernández Mendoza y Lourdes Santiago-López en el CIAD demostró en 2023, a través de una publicación en la revista Foods, que la fermentación incrementa la concentración de fenoles y la capacidad antioxidante de los extractos de huauzontle.

Estos efectos, medidos a través de métodos reconocidos como ABTS y ORAC, se asocian a una mayor protección antioxidante y antiinflamatoria, así como a posibles beneficios sobre el eje intestino-cerebro, incluyendo efectos ansiolíticos y de mejora en la respuesta al estrés.

Es importante señalar que estos ensayos se realizaron con extractos de la planta y bebidas fermentadas, y no exclusivamente con semillas.

Por tanto, los beneficios observados están relacionados con el consumo del huauzontle como alimento completo, especialmente en formas fermentadas.

La fermentación amplifica las propiedades funcionales del huauzontle, potenciando su efecto protector tanto en el tracto digestivo como en el hígado, y abre nuevas perspectivas para el desarrollo de alimentos funcionales de origen mexicano.

Tradición y diversidad culinaria

Primer plano de tres platillos mexicanos con huauzontle en recipientes de barro. Incluye una sopa, tortitas en salsa roja y un guiso con carne y papas.
El huauzontle brilla en la cocina mexicana por su versatilidad en sopas, tortitas, guisos y rellenos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El huauzontle es apreciado en la cocina mexicana por su versatilidad. Se prepara en sopas, tortitas, guisos y rellenos, adaptándose a distintas preferencias y necesidades nutricionales.

En Puebla, líder nacional en producción, su rescate se impulsa mediante ferias gastronómicas y eventos que celebran su herencia prehispánica.

La planta muestra una notable capacidad de adaptación a suelos marginales y tolerancia a la salinidad, lo cual la posiciona como un cultivo estratégico para la agricultura sostenible y para comunidades con acceso limitado a alimentos funcionales frescos.

Recomendaciones para su consumo

El trabajo conjunto de la UNAM, el CIAD y el Colegio de Postgraduados continúa ampliando el conocimiento sobre el potencial agronómico y nutracéutico del huauzontle, con investigaciones orientadas a optimizar su aprovechamiento y a promover su inclusión en la dieta diaria.

Consumir huauzontle, fresco o en productos fermentados, representa una alternativa natural y accesible para la prevención y reducción de riesgos asociados a la colitis y el hígado graso.

Su inclusión regular puede beneficiar la salud digestiva, hepática y metabólica, además de contribuir a la revaloración de los alimentos originarios de México.

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