Acerca de lo formal del libro, señaló que "supera el juego de sentido de las palabras. Ellas están por algo ahí, más allá de la gracia. Por eso, la tensión entre amor y poder está presente en toda la obra de Chernov. Amor y poder son dos líneas que la atraviesan y a veces la unión se da a través del odio. Siempre hay que leer desde el poder". El carácter siniestro de las narraciones también recibió una observación por parte de Cross: "Para abordar esa realidad enrarecida, el lector mismo tiene que cambiar de enfoque. Como dice Carlos en Los huesos de la cabeza: 'acaso la inclinación del pensamiento humano por la lógica binaria (la suposición de que ningún enunciado puede ser verdadero y falso a la vez y de que no existe ningún enunciado que no sea ni verdadero ni falso) se deba a la falta de lugar para desarrollarse'. Para leer Amo hay que pasar al modo de lógica no binaria, esa lógica que se hace patente en sueños y en la literatura".