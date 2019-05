— En el sentido de que no tiene un ego exagerado. El problema en Venezuela son los egos, los egos en la oposición. A Guaidó la popularidad no se le subió a la cabeza. Yo le dije "oye, vamos a llamar a George Clooney para que te dé trucos para lidiar con la popularidad", y él me dijo "no, es que no he conseguido nada hasta ahora". Él es muy claro. Y tiene un plan país, conoce súper bien todos los temas económicos, todos los datos. Tiene una computadora en la cabeza. Y tiene un plan país. El problema de la oposición es que son anti maduristas nada más, pero yo no quiero que retrocedan 20 años porque Chávez no llegó por nada. Creo que Guaidó y esta generación joven, que luchó desde el principio por la libertad de prensa, por la libertad de expresión, por los derechos humanos, que se atreve a marchar y marchar, y muchos están en la cárcel; ellos sí, creo que tienen una visión del país de mañana. Pero los viejos de la oposición, ya están quemados, siguen ahí e impiden que avance otra generación. Mi temor es que si cae Maduro –ojo, estaría encantada-, la transición sea muy sacrificada. Porque no sé si están bien preparados. Y es muy difícil prepararse porque le cuento, en Venezuela, el día a día es: ¿dónde duermo, qué como, dónde me ducho, dónde me meto? Imagínese, hay que sobrevivir, y eso acapara la cabeza. Así no se puede pensar el país de mañana. El día a día es muy duro. Sobrevivir en Venezuela es muy duro. Guaidó no tiene seguridad, es su primo el que le hace de guardaespaldas, entonces se vive mucho estrés.