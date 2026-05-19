Así fue la última presentación de Totó la Momposina: se despidió en un reconocido festival en Bogotá

Su última actuación incluyó clásicos como 'El pescador' y 'Yo me llamo cumbia', interpretados ante un público que la ovacionó en el Festival Cordillera 2022 - crédito @juliademiamoor/ TikTok

Totó la Momposina, leyenda de la música tradicional colombiana, falleció en Celaya, México, a los 85 años. La noticia de su muerte generó conmoción tanto en Colombia como en distintos países donde su voz y su legado dejaron huella.

La artista, reconocida por llevar la cumbia, el porro y otros ritmos del Caribe colombiano a escenarios internacionales, se despidió de la vida dejando una huella imborrable en la cultura latinoamericana.

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Su última presentación tuvo lugar el 24 de septiembre de 2022, durante el Festival Cordillera en Bogotá. Aquel concierto marcó el adiós definitivo de Totó la Momposina a los escenarios.

Con la maestra ya en tarima, comenzaron a sonar sus canciones más famosas, esos himnos folclóricos con los que recorrió el mundo y puso a bailar a todos los que escuchaban la potencia de su voz y con los frenéticos ritmos colombianos: vestida con un colorido atuendo, acompañada de su nieta Talita Oyaga y de artistas como Adriana Lucía, interpretó algunos de sus himnos más recordados frente a un público que la despidió entre aplausos, lágrimas y ovaciones como El pescador y Yo me llamo cumbia.

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Totó La Momposina se despidió de los escenarios en 2022, durante una emotiva presentación en el Festival Cordillera - crédito Colprensa

Durante la última presentación de Totó la Momposina en el 2022, Nidia Góngora, una de las voces más potentes y reconocidas del Pacífico colombiano, subió al escenario para rendirle homenaje a la maestra. Frente al público, Góngora pidió aplausos para Totó y le expresó su agradecimiento, destacando el valor de su legado en la música nacional. “Gracias, Totó”, expresó Nidia, reconociendo el aporte de la artista al folclore colombiano y la influencia que ha ejercido sobre múltiples generaciones.

Luego, la cantautora Mónica Giraldo también se sumó al homenaje. Tras interpretar una canción especialmente compuesta para Totó, le entregó un ramo de flores y procedió a leerle una carta en nombre del público y los músicos presentes en el festival:

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“Querida Totó: Quienes estamos hoy en este parque, en el Festival Cordillera, quienes tenemos el honor de acompañarte en este escenario, en esta ocasión tan importante, somos, apenas, una pequeña fracción de los cientos de miles de personas que conforman tu público. Tu amado público, Totó, a lo ancho del mundo. Como tu público, queremos agradecerte, desde el fondo del alma, por todo el amor, el respeto con el que trabajaste para nosotros al lado de tus músicos, dando tu vida entera. Gracias Totó. Gracias por tanto”, dijo Giraldo.

Durante el Festival Cordillera, Totó la Momposina se despidió de los escenarios acompañada de su nieta y de artistas como Adriana Lucía - crédito @user42582412531140/ TikTok

Este momento fue uno de los más emotivos de la noche y subrayó el reconocimiento colectivo al trabajo y la trayectoria de Totó la Momposina en la música popular colombiana.

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El cierre llegó con Rosa, canción que la artista interpretó recorriendo el escenario junto a su banda y los invitados. La presentación finalizó con Totó saludando al público y los músicos, marcando su retiro definitivo de los escenarios.

Totó la Momposina: el legado de la reina de la cumbia y el reconocimiento de los Grammy

Totó la Momposina dedicó su vida a enaltecer y difundir la música tradicional de la Costa Caribe colombiana, fusionando herencias africanas, indígenas y españolas en cada una de sus interpretaciones.

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Su trabajo la llevó a recorrer escenarios internacionales y a posicionarse como una de las voces más influyentes del folclore latinoamericano. Su álbum La Candela Viva marcó un antes y un después en su carrera, impulsando el reconocimiento de la cumbia, el porro y otros ritmos colombianos más allá de las fronteras nacionales.

El impacto de Totó la Momposina trasciende la música: fue una incansable promotora de la identidad y la cultura colombiana, colaborando y abriendo caminos para nuevas generaciones de artistas.

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Totó la Momposina fue galardonada en 2013 con el Premio a la Excelencia Musical de los Latin Grammy por su aporte al folclore y la identidad cultural de Colombia - crédito AP Photo/Claudio Cruz)

A lo largo de su carrera, recibió numerosos reconocimientos, pero uno de los más destacados fue el Premio a la Excelencia Musical que le otorgó la Academia Latina de la Grabación en 2013. En la ceremonia de los Latin Grammy de ese año, celebrada en Las Vegas, Totó expresó estar “asustada y emocionada”, y consideró el galardón como un reconocimiento a su trabajo “contra viento y marea”. Dedicó el premio a la identidad colombiana, a los indígenas Caribe, a la raza indígena en general y a todos los artistas y músicos que la acompañaron en su trayectoria.

El presidente de la Academia Latina de la Grabación, Gabriel Abaroa Jr., destacó que los homenajeados “epitomizan la esencia de verdaderos maestros de su arte y género, representando el espectro global de la música latina”. Totó la Momposina recibió la distinción junto a leyendas como Oscar D’León y Eddie Palmieri, consolidando su lugar entre los grandes referentes de la música hispanoamericana.

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