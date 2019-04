– En los años 90, fui a Cuba y me encontré con el director de un instituto cultural que me regaló un libro cubano llamado Los holandeses en el Caribe, con una idea muy antieuropea. Ahí me llamó la atención como se recreaba esta batalla que es muy famosa en Holanda, tanto como la de San Lorenzo acá. Pero allá no se sabe mucho de ella, simplemente que se ganó y que se llevaron todo el botín. Al leerlo, creí que me iba a encontrar con escenas heroicas pero no, era todo una decadencia. No murió nadie, pero sin embargo sirvió para liberar a esos dos continentes. Luego me propuse a interpretar las catástrofes como si fueran coreografías ya que considero que en las mismas también hay una organización del movimiento. Algo que había hecho con mi grupo de arte y performance. Fue el núcleo de la película.