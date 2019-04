Temple será uno de los artistas a los que el festival le dedique un foco (Britannia. Lado B). Realizador de videoclips de estrellas del rock y retratista de la escena punk con clásicos como La gran estafa del rock'n'roll y The filth and the fury, obras emblemáticas que ilustraron la escena, es un rostro familiar para la muestra. Temple ya estuvo en la edición 2008, pero ahora habrá una retrospectiva más completa de su filmografía, que incluye ficción y documentales.