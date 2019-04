-¿Cómo fue la selección de los actores?

– Teníamos un casting principal, que si bien no lo realicé yo, tuvimos charlas previas para estar sintonizados y entendernos. Más allá del talento me interesaba mucho la cuestión humana. Tanto Rita Pauls, María Fiorentino, Fanny Cittadinni, Michael Noer y Eva Bianco eran actores de quienes conocía sus trabajos y me interesaba trabajar con ellos. Con Rita sucedió algo especial porque si bien no escribí el papel para ella, la tenía muy presente después de ver el trabajo que realizó en El Clan, me pareció extraordinario. Tiene una sutileza increíble. La calidad humana era muy importante ya que eran muchos actores, entre principales y extras. Por otra parte, se hizo otro casting en Córdoba dirigido puntualmente a personas que podrían ir en ciertos roles. Hubo un tercero en Oncativo que fue dónde filmamos. Fue más abierto, dividido por edades, para el resto de los papeles. Teníamos mucho miedo con el tema de los acentos, que sonaran diferentes, pero no terminó preocupándome porque uno tranquilamente en cualquier ciudad pueden encontrar personas de distintos lugares. Si hay una predominancia de determinados vocabularios, formas verbales o modismos. Eso es lo que a mi me interesaba conservar y fui muy rígido. Pero el resto no importaba. Incluso creo que le daba color al relato.