-Fue fundamental. Fue un encuentro extraordinario. Yo necesitaba trabajar distinto este espectáculo. Cuando yo lo llame a César para que me dirigiera, ya hacía todo los cuadros, menos el último monólogo que no lo tenía escrito como relato y no lo sabía de memoria. Le dije: "te voy a mostrar lo que hay, para que vos seas director". No quería que cumpla ese rol que cumplen los directores últimamente, que es más autoayuda de los actores o los convence que el proyecto es posible y les hace sentir agradable el proceso. Eso no hacía falta. Entonces él vino y ejerció como director.

Por darte un ejemplo, yo hice el relato del referí y él fue quien dijo que debía aparecer un Súper Referí, que tenía que tener una capa como de superhéroe. Él propuso ese cambio. O aparecía tirándome al mar y apagaba la luz. Él me propuso bajar al mar y él empezó a bajar las escaleras y mover los brazos y bajó al mar. De allí entonces se me ocurrió el cambio del final y que de estar en esa arena me fuera al mar donde había nacido mi abuela. Con él trabajamos la esencia del teatro, sin irnos por las ramas. Eso fue César, fue fundamental porque trabajó como director.

Yo tenía la patineta, pero él ubicó en que momento, en qué lugar y cómo la usaba. Yo hacía la sombra del boliche con la chica, pero él le dio sentido. Cuando apareció el ovni probamos caños de aspiradora, los corrugados de electricidad y no lográbamos sacar el sonido. Y cuando lo logramos, él se fue a buscar su bicicleta, le sacó las luces, se las puso a ese dispositivo. ¡Y yo venía haciendo luces con una llama de un encendedor chiquito que escondía en la mano!

César es un poeta que escribe con imágenes sobre el escenario. Y yo me di cuenta que estaba en un momento excepcional y que enfrente tenía un tipo al que le tenía que mostrar mi máximo actor, porque es un director capaz de ver la sutileza más grande. Eso me exigió y me ayudó mucho.