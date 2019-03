TeatroEnInfobae: 5 obras para reír sin parar

El año pasado, en la temporada que realizó en el mismo teatro agotó prácticamente todas las funciones. Lo vieron 85 mil espectadores que para estos tiempos arremolinados es una proeza. Y desterró aquella idea de que hace humor judío. Es cierto que las referencias al mundo Once, a los estereotipos de moishe, goy, idishe mame, están a la orden del día para Moldavsky; es cierto también que su banda que lo acompaña, La Valentín Gómez, haciendo clara referencia a la calle "cortada" del Once, chiste que se escucha en su espectáculo, suena al son del rikudim pero Moldavsky le habla a todos. Haciendo foco especial a la platea cincuentona, no deja a nadie afuera.