-En general, yo comienzo trabajando desde ese costumbrismo cuando escribo, pero para después borrar todas las marcas y quedarme con lo que queda cuando la palabra pasa por el cuerpo. Lo más bizarro que nos pasa a los argentinos es que Estrella puede contar su historia a través de los problemas de Maradona, porque siempre tuvo problemas y porque además siempre estuvieron expresados en la televisión. Yo me reí mucho cuando escribía eso porque soy fan de los programas de la tarde, los consumo, pero justamente los problemas de Maradona no me interesan, como sí otras pelotudeces en la vida. Entonces me di cuenta de que podía contar la historia a través de los programas de chimentos, y siempre estuvo él con un problema. Eso también te da la sensación de que no pasa el tiempo, de que estás en un loop constante. La obra podría estar ahí, en un círculo del tiempo. Eso me gustó mucho. En general en mis obras no hay tiempo. Importa el estado, aquello que se siente más que lo que se cuenta.