Nos dijeron que el gaucho Huanalef no era de hablar. Había sido esquilador muchos años y también llevaba las ovejas para la veranada a lugares más reparados. Su vida era la naturaleza, no las cámaras y los micrófonos. Pero con Bayer sí quiso hablar. Contó que en el campo se trabajaba de sol a sol. Y que conoció las ocho horas de trabajo cuando llegó Juan Perón al gobierno. Contó no muchas cosas pero todas muy importantes. Y quiso agregar algo: "Soy muy patriota", dijo, y las venitas de los ojos estaban hinchadas.