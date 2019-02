—Mi deseo cuando era más chico era ser millonario, entre otras cosas. Pero también hay algo de tener miedo de no tener plata. No sé ni para qué, lo re trabajo en terapia ahora y con el tiempo lo bajé más a tierra y si alguna vez no tengo plata no pasa nada. Pero yo sentía que la plata me iba a dar una tranquilidad, que de hecho cuando tengo dinero la tengo esa tranquilidad, pero me dura poco. Porque después la ansiedad pasa por otro lado, no por tener plata o no. Pero tenés la sensación de que teniendo plata uno tendría menos problemas. Yo vengo de una familia clase media, más tirando a baja, y para mí hacer cine era una cosa imposible. Hay que tener plata para hacer cine, porque tenés que vivir de… tener plata. Porque que no podrías dedicarte a las dos cosas. Entonces es un miedo que yo tengo todo el tiempo. Dije: o soy feliz haciendo lo que me gusta y teniendo plata cada tanto o soy feliz con plata, que tampoco. Yo gané un premio muy importante afuera, de plata, 30 mil dólares en Abu Dabi con un corto. Ahí pensé: ah, bueno, pueden convivir las dos cosas. Y después, obvio, a los tres meses ya no tenía plata. Pero bueno, es que el objetivo no es tener plata. Pero bueno, hay algo de un deseo infantil que todavía me pasa.