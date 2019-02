Dicen también que la película se olvida de la política porque borra todas las referencias que podrían aparecer en la calle o en las conversaciones. Si hay una posición política en la película que defiendo es la de crear lugares (espacio y tiempo) donde la gente pueda cantar canciones que no son las que suenan en la radio, de una sensibilidad en particular. Poner a disposición, para quien quiera, un lugar amable por fuera de las modas y lo contingente. En el estreno, en una escena en particular en la que muchos jóvenes cantan a la vez, un efecto de la sala hizo que los espectadores pensaran que los que estaban atrás suyo también lo estaban haciendo. Fue como una especie de confusión generalizada que derivó en una situación casi de fogón. Todos cantando y sintiéndose seguros porque pensaban que el de atrás y el de adelante hacían lo mismo. Esa es la experiencia que me gustaría que transmita Te quiero tanto que no sé.