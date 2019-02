"ANTIPLAN nació en Buenos Aires en 2012. Durante el 2016 estuve mostrándolo en Berlín y armando un nuevo set up. Distintas etapas. Cada etapa está dada por una serie de elementos combinados: contenido, forma y técnica. La anterior fue Movimiento #1 (La banalidad esencial). Esta vendría a ser Movimiento #2 (Ahora después). Pero reconozco que no soy estricto ni metódico con esto. Algunos shows o series de shows tienen nombre independiente. Por ejemplo, estuvo también, dentro del Movimiento #1 ´Chicken or Pasta?´ y otros más. Las presentaciones en Zelaya van a ser, sí, los últimos de Ahora después. Luego estoy dispuesto a desmembrar todo lo suficiente como para que no pueda ser considerado la misma puesta", explica Kornfeld.