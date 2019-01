"@agusrecomienda nació como un ayudamemoria para recordar argumentos y las sensaciones que me generaron los libros, una especie de diario de lectura público. Mi idea siempre fue escribir reseñas que todos pudieran disfrutar y, por sobre todo, entender, aunque no posean conocimientos de crítica literaria o sean grandes lectores, es decir, un espacio abierto para todo tipo de lector. Para elegir libros me guió por mis editoriales predilectas, leo la contratapa y la primera página de aquel que me llamó la atención. Tengo especial debilidad por las editoriales independientes y por los autores que recién están empezando a ser publicados. Me interesa recomendar la literatura que marca la diferencia, que no cómoda, que hace te deja pensando y te mantiene alerta. Esto es lo que me interesa promover y contagiar, la lectura distinta, la lectura que te abre la cabeza y te permite ver más allá. Con el tiempo este espacio se expandió, se volvió un lugar para charlar sobre libros, sobre percepciones. Armé mi propio club de lectura virtual llamado Leemos distopías donde cada mes se lee un libro fuera de lo común y alejado de los típicos que rondan las librerías. Enfrente miedos y abandone el anonimato que a veces nos permiten las redes sociales y me anime a co-conducir un podcast literario llamado Liter Atlas de @todoessonido y también empezar un canal de youtube con @dimequelees llamado Chicas de letras donde hablamos de novedades literarias independientes" (Agustina de Diego).