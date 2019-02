Respecto de su performance como actor, al ser el protagonista un personaje que no hablaba mucho, Spiner admite que perdió "un aspecto histriónico de Luis que era extraordinario". "Lo endurecimos", agrega. Para Spinetta fue todo un desafío encarnar a una persona tan silenciosa: "contrasta enormemente con mi personalidad electrónica. Se trataba de no-miradas y no-movimientos, todo lo contrario a mí, que soy movedizo, me rasco la nariz, me tiro del pelo", le dijo a Provéndola para su libro.