Magnicidio de Miguel Uribe Turbay: varias condenas, pero sin un principal responsable, así avanza la justicia un año después del atentado

Las autoridades han afirmado que la orden de terminar con la vida del senador fue dada por la Segunda Marquetalia - crédito Visuales IA

El 7 de junio de 2025, durante un evento político se registró un atentado contra Miguel Uribe Turbay, senador y precandidato presidencial colombiano que falleció el 11 de agosto en la Clínica Santa Fe.

Por este crimen han sido capturadas siete personas; sin embargo, hasta el momento no se tiene claridad exacta sobre quién ordenó terminar con la vida del político que se proyectaba a ser el candidato del Centro Democrático en los comicios presidenciales.

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La Fiscalía ha señalado a las disidencias de la Segunda Marquetalia, liderados por “Iván Márquez”, como principales responsables de la muerte de Uribe Turbay, motivo por el que han emitido órdenes de captura contra varios de ellos.

Se ha solicitado al juez de control de garantías que lleva el caso que alias Iván Márquez, alias John 40, alias Rusbel, alias Enrique Marulanda, alias Gonzalo, alias Yako y alias Zarco Aldinever sean declarados como personas ausentes y con ello que sean imputados para conocer cuál fue su importancia en el entramado criminal que desencadenó en la muerte de Miguel Uribe Turbay

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¿Qué pasó con los capturados?

Miguel Uribe Turbay minutos antes de ser atacado con un arma de fuego por un menor de edad - crédito @andresbarriosbernal/Instagram

El joven sicario: La primera captura se registró minutos después del atentado, cuando un menor de 15 años fue interceptado por el esquema de seguridad del senador y una multitud de ciudadanos que en primera instancia intentó golpearlo. El menor fue clave para identificar a las demás personas que participaron del crimen y recibió una sanción de siete años, en todo momento su identidad fue protegida.

Alias El Viejo: Simeón Pérez Marroquín, que aceptó su responsabilidad en el crimen, fue condenado a 22 años de prisión. Durante la investigación se identificó que fue la persona que ordenó a “El Costeño” comenzar con el plan criminal y que previamente había seguido a Miguel Uribe Turbay durante un evento político en marzo de 2025.

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Alias Harold: Harold Daniel Barragán Ovalle recibió una condena de 21 años y cuatro meses de prisión, fue mencionado como la persona que se encargó de inspeccionar el parque El Golfito antes del atentado y también habría participado en la selección del menor que tendría la misión de asesinar a Uribe Turbay.

Uribe Turbay iba a participar de una consulta para escoger al candidato del Centro Democrático en las presidenciales - crédito Reuters

Alias Gabriela: Katerine Martínez fue condenada a 21 años y dos meses de prisión por haber sido la encargada de transportar el arma con la que el menor de 15 años le disparó al senador. Durante las audiencias aseguró que no tenía información sobre quién sería la víctima. “Con todo el amor y la sinceridad del mundo les pido disculpas a todos, porque yo también soy hija y porque también tengo mis familiares y sé que es muy doloroso, pero en el fondo de mi corazón, solo Dios sabe que yo nunca quise hacerle daño a Miguel. Sin embargo, mis actos dijeron todo lo contrario”, fueron las palabras de “Gabriela” tras ser condenada.

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Alias El Veneco: Carlos Eduardo Mora González recibió una condena de 21 años de prisión, y aunque llegó a un acuerdo con la Fiscalía, la sentencia no fue disminuida por la instrumentalización de un menor para el asesinato; además, se comprobó que fue clave en la planificación del atentado y que fue el encargado de transportar a “El Costeño” hasta el lugar de los hechos.

Alias El Hermano: William González no ha sido juzgado por la justicia, la Fiscalía le imputó cargos por los delitos de: homicidio agravado, concierto para delinquir agravado; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego agravado; uso de menores para la comisión de delitos, y ocultamiento, alteración o destrucción de elementos materiales probatorios.

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Cristian Camilo González Ardila: Sigue sin ser juzgado, de acuerdo con la Fiscalía, tenía la orden de recoger al menor de edad tras el atentado y escapar del lugar de los hechos en una motocicleta. En el pódcast Más allá del silencio, González negó ser parte de una estructura criminal y afirmó que no sabía para qué “trabajo” lo había contactado “El Costeño”.

La familia de Miguel Uribe Turbay ha rechazado que las autoridades lleguen a acuerdos con el encargado de planificar el asesinato del congresista - crédito Policía de Bogotá y Colprensa

Alias El Costeño: Es el caso más polémico, puesto que tras una negociación con la Fiscalía fue aceptado un preacuerdo por el que fue condenado a 21 años de prisión.

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También conocido como “Chipi”, aceptó haber sido el principal responsable del entramado criminal para asesinar a Miguel Uribe Turbay, también asumió la culpa en el asesinato de comerciante mexicano en Medellín, confirmando de esa forma que aceptaba ese tipo de “trabajos” por encargo. Siendo el senador y precandidato uno de los “pedidos” que recibió como líder de una estructura criminal que las autoridades identificaron como Plata o plomo.

La familia de Miguel Uribe Turbay rechazó el arreglo al que llegó este individuo con la Fiscalía y han pedido que la condena sea cambiada.

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