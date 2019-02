"Estas fotos representan 35 años de mi vida y mi carrera. Cada imagen es una historia que se cuenta, un momento único, resultado de una experiencia mágica que vivo con cada uno de mis fotografiados. Mi trabajo es con la Luz. En cada foto atravieso el desafío de mostrar lo que a simple vista no se ve transformándolo en eterno. El protagonista se potencia y descubre sus nuevas identidades, se anima a jugar con lo que no registraba en su ser. Y es entonces que tiene lugar el acto fotográfico, donde no existen los límites. Y de esta manera las personas al transformarse en seres nuevos, se revitalizan, se conectan con lo que existía en ellos sin conciencia. Es un acto vital, nada más ni nada menos", reflexiona Rocca sobre su trabajo.