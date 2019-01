"Es un incentivo para pensar las temporalidades", continúa Boccara sobre este foro, y remarca la importancia de "reflexionar sobre el momento histórico que estamos viviendo. Un momento en el que la historicidad, la manera de ser en el tiempo, ya no parece arraigarse en una fe ciega en el futuro. Un momento en el que uno se da cuenta que 'el pasado no pasa'. Un momento en el que domina un presente tiránico que parece habitado por un movimiento de aceleración permanente, incontrolable y casi autónomo. A esta crisis de la temporalidad hace falta pensarla desde todas las disciplinas, entre todas y todos, 'expertos' o no para evitar los esencialismos."