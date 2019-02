Hacía años que me rondaba en la cabeza la idea de publicar una agenda sobre la ciudad. Me imaginaba contar en cada día un hecho destacado que nos hablara de nuestra propia historia. Desconocía, sin embargo, que las agendas tributan IVA, y que como las editoriales no pagan ese impuesto, era demasiado complicado lanzarnos a hacer una con el sello de siempre.

Fue entonces cuando profundicé la idea y me pregunté ¿por qué no hacer un libro con estos hechos? Completar cada día del año con uno o más acontecimientos destacados de la Historia porteña desde su fundación parecía un desafío importante pero sencillo; sin embargo, se fue haciendo cada vez más complejo.