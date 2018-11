Pero no creo, sin embargo, que la escritura de una novela tenga una única causa. Ni tampoco que se escriba una novela para afirmar algún recuerdo. Al menos no es así para mí. Escribimos para dejar de ser quienes somos, para salirnos de lugar, para encontrarnos con los recuerdos ajenos que no pocas veces se hacen de los olvidos propios. Eso es lo que les sucede a los protagonistas y al narrador de Enterrados.