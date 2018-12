Precisamente porque parece ser una obsesión reprimida de los argentinos, es que la temática del dinero cash y sus circuitos reales en la vida cotidiana de pobres y ricos aparece poco y nada en las historias escritas sobre nuestro país, tanto las de divulgación como las más académicas. No lo digo yo. Lo dice, y no es el único, Roberto Cortés Conde, máxima autoridad nacional en historia económica, que en el prólogo de una de sus obras advierte sobre este curioso vacío, que no fue tal en el primer siglo de vida nacional, pero que se ha ido ahondando con las décadas, acaso –la hipótesis es del profesor Cortés Conde, y la comparto- por cierto sesgo ideológico a favor de los estudios de la llamada "economía real", el mundo del trabajo, la producción y el transporte, que aparecen en el inconsciente colectivo como un tema de discusión más noble y positivo que el de los billetes apilados y las "timbas" financieras asociadas al intercambio monetario puro y duro. Puede ser.